Ex Gkn l' appello di don Momigli | Basta contrapposizioni chi ha la competenza di riunire le parti lo faccia al più presto

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 –con le, «è urgente che lavoratori, sindacati, azienda e istituzioni, locali e nazionali, si siedano allo stesso tavolo, con lo spirito di trovare un punto di incontro da cuire per sbloccare la situazione». L'è di Don Giovanni, direttore dell'Ufficio problemi sociali e lavoro dell'Arcidiocesi di Firenze, che interviene sulla vicenda dell'ex Gkn. «Chi ha laditutte le- scrive - è necessario che loal più». E per dare forza al suo invito, cita papa Francesco: «I conflitti ci portano a camminare nei labirinti e dal labirinto si esce da sopra e non da soli». Dunque, «per non perdere l’orizzonte e individuare un percorso concretamente possibile, è indispensabile - sottolinea il rappresentante dell’Arcidiocesi di Firenze - che lenon rimangano bloccate nella contrapposizione, ma si sforzino di ricercare insieme una sintesi superiore».