Euro 2024 lo studio sull’eliminazione dell’Italia | grave danno anche alle nostre casse

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024)è ancora in corso ed è alta l’attesa in vista dei prossimi appuntamenti. L’eliminazionenegli ottavi di Finale, ad opera della Svizzera, è stata un salassoper lee ha provocato unper la nostra economia quantificabile in 165 milioni di. Lo svela a pochi giorni dalla finale diuna ricerca di Susini Group S.t.P.,fiorentino leader nella consulenza del lavoro. Una cifra forse arrotondata per difetto visto che la vittoria deglipei nel 2021 secondo gli economisti aveva coinciso con una crescita del Pil del +0,7%, crescita media delle grandi vittorie calcistiche della nostra Nazionale, mentre secondo Coldiretti aveva significato un’ulteriore aggiunta di 12 miliardi dovuti al balzo dell’export grazie alla maggior diffusione del brand Made in Italy.