Esposito ritorna vecchia conoscenza Tentativo dalla Serie B – Sky

(Di martedì 9 luglio 2024) Sebastianoè tornato dall’ultimo anno diB con la maglia della Sampdoria. L’attaccante dell’Inter ha raccolto un altro interesse, la notizia arriva da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. INTERESSE – Sebastianoinizierà il ritiro con l’Inter sabato 13 luglio. Il club presenterà la stagione il giorno prima, il 12, con una conferenza stampa in cui sarà presenta anche l’allenatore Simone Inzaghi. Il giocatore è di ritornoSampdoria, dove ha fatto molto bene anche se con qualche infortunio di troppo. L’attaccante ha segnato 6 gol in campionato e fatto 4 assist, trascinando la squadra di Andrea Pirlo sino al primo turno dei playoff. In quel match del Barbera il Palermo ha avuto la meglio e eliminato i blucerchiati che non hanno nemmeno scalfito gli avversari.