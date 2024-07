Der Leyen | no a dialogo con i sovranisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 17.51 "Nessuncon i".L'avrebbe detto,secondo diverse fonti presenti alla riunione,la presidente della Commissione designata Ursula von derincontrando il gruppo del Ppe. Von derha spiegato che non ci sarà alcun incontro con il nuovo gruppo dei Patrioti, anche se la presidente fosse invitata. Con tutti gli altri gruppi,si dice disponibile all'incontro Alla riunione si sarebbe parlato anche dei viaggi di Orban in Russia e in Cina alle prime battute della presidenza di turno ungherese.