Crescono le limitazioni per la raccolta funghi sulla Montagna Pistoiese

(Di martedì 9 luglio 2024) La stagione dellaentra nel vivo, e al di là del regolamento regionale che prevede l’obbligo di dotarsi di un’autorizzazione versando il contributo richiesto dalla Regione Toscana (esclusi coloro che vogliono raccogliere iepigei spontanei, nel solo territorio del Comune di residenza, che non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione), le amministrazioni comunali della, hanno introdotto ulteriorivalevoli fino al 31 ottobre prossimo, per salvaguardare l’ecosistema. C’è il divieto assoluto dideinella giornata del venerdì, mentre il blocco è limitato ai soli residenti nella giornata del martedì. Lapuò essere effettuata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, e non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).