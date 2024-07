Cortona On The Move 22 mostre per la XIV edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio 2024 – Il prossimo giovedì, 11 luglio, in Piazza Signorelli asarà inaugurata la 14^del festival internazionale di fotografiaOn The. Sone 22 lein programma, di cui 4 collettive e 18 individuali, indagheranno il tema del corpo – Body of Evidence - nelle sue molteplici forme ed espressioni. “Da molti anni la Regione Toscana è al fianco diOn the– ha ricordato il presidente Eugenio Giani – Anche per il 2024 abbiamo rinnovato il nostro patrocinio ed il nostro sostegno ad un festival culturalmente rilevante e molto particolare, che si concentra sulla fotografia e le arti visive senza tuttavia trascurare altri linguaggi. Il tema scelto quest’anno, il corpo, è quanto mai attuale e complesso da narrare, si preannuncia un’di grande interesse ed invito tutti a recarsi aper vivere la particolare atmosfera che questa manifestazione porta in città”.