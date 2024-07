Controllo della vista nei bambini Emergono 19 patologie importanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Quattro oculisti per 482 visite negli asili fanesi e unssimo risultato di prevenzione per bimbi e famiglie. L’iniziativa di screening gratuito messa in campo per il secondo anno consecutivo dalla Fondazione Carifano, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Pesaro e Urbino, ha infatti permesso quest’anno di rilevare 19 casi diagli occhi che sarebbero state scoperte molto più tardi, rendendo più difficile la loro correzione. Perché si contano sulle dita di una mano ifascia di età 4/5 anni che lamentano spontaneamente problemi alla, permettendo così al pediatra e ai genitori di individuare la necessità di una visita specialistica. "Ecco perché finanziamo questa iniziativassima - ha sottolineato il presidenteFondazione, Giorgio Gragnola - che non solo evidenzia problematiche ma accompagna le famiglie in un percorso di cura".