Controllata e picchiata Perseguita l’ex | domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Aveva il braccialetto elettronico, ma questo non gli impedito, più volte, di trasgredire l’ordine del magistrato che gli aveva imposto di non avvicinarsi alconvivente. Per cui il giudice, anche per salvaguardare la donna oggetto di molestie, ha deciso di mettere agli arrestiun italiano di 40 anni e di lasciargli applicato il braccialetto elettronico per verificare che non evadesse e, soprattutto, non si portasse dalla sua ex convivente. Brutta storia quella che ha per protagonista una coppia di Soresina. I due convivevano ma lui, a un certo punto ha sbandato, ha cominciato ad assumere stupefacenti, ha perso spesso la testa, minacciato e a volte percosso la compagna la quale, dopo tre anni di vicissitudini anche pesanti, ha deciso di troncare la relazione.