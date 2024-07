Confartigianato Prefettura e Procura di Napoli insieme per la legalità

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 9 luglio 2024) Domani lafirmerà il “Protocollo per lae la sicurezza delle imprese” condi. Domani, alle ore 11 presso il Salone delle Muse del Palazzo di Governo, il Prefetto di, Michele di Bari, iltore della Repubblica presso il Tribunale di, Nicola Gratteri e il Presidente diImpreseEnrico Inferrera, alla presenza del Presidente nazionale di, Marco Granelli, sottoscriveranno il “Protocollo per lae la sicurezza delle imprese”, finalizzato all’intensificazione della collaborazione tra imprese, istituzioni e Forze dell’ordine per prevenire e reprimere qualsiasi tipo di infiltrazione criminale nel mercato e/o che limiti direttamente o indirettamente la libertà economica delle imprese.