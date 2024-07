Come funziona la nuova Guardia medica a Bergamo | in tre giorni oltre mille richieste 700 gestite da remoto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo la sperimentazione avviata a Milano, è attiva da sabato 6 luglio anche ala Centrale Uni.CA 116117 per la gestione della Continuità Assistenziale (C.A.), l’ex. I cittadini die provincia che necessitano di assistenza sanitaria non urgente in orari in cui l’ambulatorio del proprio medico di base è chiuso, negli orari serali e notturni e durante iprefestivi e i festivi, possono chiamare il numero 116117 ed essere reindirizzati alla Centrale Uni.CA. Con questamodalità sono poi gli stessi medici di Continuità Assistenziale a rispondere alle chiamate, vagliare lee, grazie alla telemedicina, possono gestirle senza far spostare il paziente, avvalendosi anche di una videochiamata per la televisita, ed effettuando direttamente anche prescrizioni dematerializzate.