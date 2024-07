Chiediamo lo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Denuncia i danni ingenti causati dal maltempo nell’ultima decade di giugno tra la collina e la montagna reggiana, il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, unitamente ai sindaci dei comuni danneggiati, con lettera inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri, alla Protezione civile nazionale e regionale e alla Regione. "Confidiamo, come avvenuto anche in altre occasioni, di poter contare sul fondamentale contributo, per quanto di vostra competenza, a partire dal riconoscimento dellodiche, con l’assegnazione di adeguate risorse, ci permetterebbe di dare risposte concrete e in tempi rapidi ai nostri territori e alle nostre comunità colpite". Al contempo, Provincia e Comuni reggiani sollecitano "la predisposizione di un piano nazionale straordinario che ridisegni il territorio in base alle criticità meteo correlate, a fronte di eventi estremi sempre più frequenti, pronti a dare subito il massimo contributo".