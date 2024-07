Chi è Donna Vekic l’avversaria di Paolini in semifinale a Wimbledon | ranking e precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Jasmineaffronterànelladi2024, che andrà in scena giovedì 11 luglio sull’erba londinese. La tennista italiana, reduce dal netto successo ottenuto contro la statunitense Emma Navarro, se la dovrà vedere contro la croata in un incontro che appare oggettivamente alla portata della nostra portacolori. La toscana è diventata la numero 5 del mondo e ha tutte le carte in regola per avere la meglio sulla numero 37 delWTA (ma già issatasi al 20mo posto virtuale in classifica).si è resa protagonista di una bella cavalcata in terra britannica, battendo nell’ordine la cinese Wang Xiyu (in rimonta), la russa Erika Andreeva, l’ucraina Dayana Yastremska (in tre set, con due tie-break), la spagnola Badosa (in tre parziali) e la neozelandese Lulu Sun.