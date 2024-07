Bologna Fc accelerata per Cambiaghi | affare da 10 milioni più bonus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Nicolòpotrebbe essere il prossimo acquisto del, il terzo dell’era Italiano. L’esterno offensivo classe 2000 è tornato all’Atalanta, dopo che nell’ultima stagione aveva indossato la maglia dell’Empoli centrando la salvezza con i toscani. Si era parlato nei giorni scorsi di un timido interesse dei rossoblu per il ragazzo, già nel giro della Nazionale Under 21 ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un’nella trattativa con la Dea: al momento si parla di un accordo già trovato tra le due società sulla base di 10di euro più, con ilche ora dovrà trattare conper definire i dettagli del contratto che lo legherà al club emiliano. Su di lui era forte l’interesse di diverse altre squadre di Serie A tra cui Como, Parma e Lazio ma ilavrebbe bruciato la concorrenza, forse anche in virtù di un canale preferenziale tra Giovanni Sartori e la dirigenza orobica.