Biden ha il Parkinson? L' esperto spesso alla Casa Bianca | la bomba del New York Times

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Undel morbo didel Walter Reed National Military Medical Center ha visitato laotto volte in otto mesi dall'estate scorsa a questa primavera, compresa almeno una volta per un incontro con il medico del Presidente. È questo quanto viene scritto dal Newin un articolo, basato sui registri ufficiali dei visitatori. L', il dottor Kevin Cannard, è un neurologo specializzato in disturbi del movimento e ha recentemente pubblicato un articolo sul. I registri, pubblicati d, documentano le visite dal luglio 2023 al marzo di quest'anno. Visite più recenti, se ce ne sono state, saranno rese note solo in seguito, secondo la politica di divulgazione volontaria della