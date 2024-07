Berrettini sedotto con riserva | quelle parole inaspettate

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 9 luglio 2024), dopo l’insolita e bizzarra considerazione non si parla d’altro che di questo: l’ha fatto davanti a tutti. Non si può dire che sia stato un viaggio a vuoto, anzi. Matteoha portato con sé, dal Regno Unito, nuove consapevolezze. Fondamentali, in questo periodo così delicato della sua carriera. A Wimbledon ha scoperto di essere secondo solo al numero 1 del mondo ed è su questa certezza che dovrà basare, adesso, il prosieguo della stagione. Matteotornerà in campo a Gstaad la prossima settimana (LaPresse) – Ilveggente.itVorrà fare bene sul cemento, ovviamente, soprattutto allo Slam newyorkese. Ma, prima ancora di volare per gli States, farà tappa a Gstaad e a Kitzbuhel, dove cercherà di mettere in saccoccia punti utili in ottica ranking.