Balamondo ritorna a Riccione All’alba c’è Dardust

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Il-World music festival torna a, dov’è nato negli anni Novanta. Accadrà nel fine settimana con un duplice appuntamento, che vedrà esibirsi la Mirko Casadei Big Band Avincola e Sibode Dj, venerdì alle 21 in piazzale Ceccarini, e il pianista produttoreche, per Albe in controluce, concerti al sorgere del sole, domenica nella spiaggia libera del Marano, accanto alla zona 133, incontrerà la musica della tradizione sempre con Casadei. Attraverso il progetto artistico del, noto per le sue contaminazioni musicali, porrà e al centro il dialogo con le nuove generazioni. Così Mirko con la sua Big Band sabato si alternerà con Avincola, cantautore romano che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Goal! contenuta nell’album Turisti.