Autonomia la Campania chiede il referendum Abbate e Mortaruolo lanciano l’affondo alle destre

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ lala prima regione are ilabrogativo per la legge sull’differenziata. Con 36 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, la mozione è passata in Consiglio regionale, al termine di un un acceso dibattito in aula che ha visto contrapposto il centro-sinistra, contrario alla legge del Governo Meloni, al centro-destra, Lega in primis, a difendere il provvedimento. Dibattito a cui ha preso parte anche il Sannio, con il consigliere regionale Luigi, che non ha lesinato frecciatinecon riferimenti espliciti: “L’differenziata è un progetto scellerato perché crea disparità e aggrava la condizione del Sud – ha detto– , la Lega ha creato una narrazione fondata su ‘fake news’, sull’odio verso i meridionali, per fare gli interessi dei settentrionali” “E’ del tutto singolare – continua – che leitaliane, ex missina e leghista, mostrino sintonia sull’differenziata nel mentre si porta avanti la riforma del premierato che presuppone un forte centralismo statale”.