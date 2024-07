Ambiente la scrittrice francese Fatima Ouassak | Non esiste ecologia senza lotta antirazzista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Siamo d’accordo nel risolvere il problema climatico, ma dal punto di vista e nell’interesse di chi? È l’umanità che vogliamo salvare, o solo la sua frazione bianca e ricca? E qualevogliamo, quella compatibile con il sistema coloniale capitalista o quella che vuole l’emancipazione anche dei non bianchi, musulmani, migranti?”., di cui è uscito in Italia il libro Per unaPirata e saremo liberi! (Tamu edizioni) è una politologa e militante ecologista, femminista e. È co-fondatrice del Front de mères, un’unione di genitori francesi – oggi presente anche in Belgio, Francia e Lussemburgo – che conducecontro la violenza della polizia, la discriminazione razzista a scuola, le conseguenze del cambiamento climatico.