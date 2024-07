Amato e i messaggi della moglie sulle dosi | spunta la prova delle emoticon

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 - Isabella Linsalata scriveva a Giampaolodi “doppie” e “triple”, indell’estate 2019. Ma di cosa? “Di qualcosa per stare tranquilla”, aveva detto alla Corte d’assise durante il suo esame il marito, accusato del suo omicidio con un cocktail di farmaci la notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021. Ma ora, gli avvocati di parte civile (Francesca Stortoni per lo zio di Isabella e fratello di sua madre Giulia Tateo, per l’accusa pure uccisa da, e Maurizio Merlini per la sorella di Linsalata, Anna Maria) danno una nuova versione: non già di sonniferi o tranquillanti parlava Isabella in quei, bensì di angioletti. Ebbene, ai riferimenti didoppie e triple, la donna allegava infatti sempre”, disegnini virtuali di angioletti.