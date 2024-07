WWE | Roxanne Perez difende la cintura e attende una rivale del suo livello

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ieri notte a NXT Heatwave,ha difeso il suo NXT Women’s Title contro Lola Vice. La sfidante ha provato in ogni modo a mettere in difficoltà la campionesse in particolare sfruttando il suo bagaglio MMA, ma non è bastato. Ecco come è andata.il titolo Lola Vice ha provato a sfruttare le sue abilità per mettere in difficoltà. La campionessa, però, ha sfruttato la sua astuzia prendendo di mira il braccio dell’avversaria dopo averla scagliata contro il paletto di sostegno. Alla fineha portato a casa la vittoria eseguendo la sua Pop Rox per tre volte. Dopo il match, la campionessa ha affermato di essere in attesa che una avversaria del “suo” si faccia avanti. Qui sotto le immagini.