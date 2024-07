Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024)8 LUGLIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA-FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN DIMINUZIONE LOCALIZZATO AL MOMENTO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA-FIUMICINO ALLA PONTINA E ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA USCIAMO DAA CAMPO DI CARNE SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE CAUSA CODE NEI PRESSI DI VIA FRATELLI BANDIERA, IN DIREZIONE APRILIA SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI SIAMO TRA VIA GENIO CIVILE E APRILIA, VERSOANDIAMO ORA A BORGO FAITI RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE SULLA DEI MONTI LEPINI PER TRAFFICO, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.