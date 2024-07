Venezia evasione per 250mila euro | imprenditrice cinese denunciata per fatture false

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 08 luglio 2024 – Un’importante operazione contro la lotta all’fiscale.e vendite mai avvenute, tutto questo scoperto al termine di un’indagine della Guardia di finanza. Nei giorni scorsi, il Comando provinciale diha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del tribunale della città scaligera, nei confronti di una donnaper il reato di dichiarazione fraudolenta, mediante utilizzo diper operazioni inesistenti. Il sistema fraudolento arriva fino in Toscana Il sequestro è stato eseguito a seguito dell’accertamento di un articolato giro diemesse da società ‘cartiere’, utilizzate per evadere il fisco. Queste ultime erano gestite da cittadini cinesi, con sedi fittizie in Toscana, nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento low-cost.