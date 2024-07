Uve rare del casertano | un progetto di valorizzazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Caserta. Importanti novità giungono dalla provincia di Caserta in tema die promozione dei prodotti del territorio. Il lavoro di riscoperta delle uvee del processo di spumantizzazione ha trovato un importante protagonista nell’azienda di Vincenzo Santagata, Primo Santagata di Alvignano, in collaborazione con l’agronomo dott. Vincenzo Coppola. Questoambizioso ha portato all’iscrizione del vitigno “Ingannapastore” al Registro Nazionale delle Varietà di Vite del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, rappresentando un esempio significativo di come ladelle varietà locali possa rinvigorire il patrimonio viticolo del territorio. Vincenzo Santagata, attraverso la sua azienda “La Sagliutella Agriturismo”, ha intrapreso un percorso per promuovere il vitigno antico Ingannapastore, caratterizzato da uve a bacca bianca ideali per la spumantizzazione.