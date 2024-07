Urto con un altro ciclista Ferita di 63 anni grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una donna di 63è rimasta seriamentein un incidente, accaduto ieri mattina in via Solarolo, alla periferia di Guastalla. La donna, in bici, era in compagnia del marito, il quale la precedeva di alcuni metri. A un certo punto, c’era unfermo a bordo strada: l’uomo (il marito della sessantreenne) lo ha quindi superato, mentre la donna, che seguiva, più dietro, non si sarebbe accorta della presenza delfermo. È bastato un lievecon la spalla per farle perdere l’equilibrio ed è caduta sull’asfalto. Nell’impatto la donna, residente a Guastalla, ha battuto la testa, riportando un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica. Laè sempre rimasta cosciente, ma era sotto choc per il trauma.