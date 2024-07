Unioncamere | Andrea Prete rieletto alla presidenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) I presidenti delle Camere di commercio hanno confermato all'unanimitàguida dianche nel prossimo triennio., ingegnere, imprenditore, è Presidente didal 21 luglio 2021.guida della Camera di commercio di Salerno dal 2015, è presente nei CdA di Infocamere e Gesac, società di gestione dell'Aeroporto di Napoli. E' stato componente della Giunta nazionale di Confindustria nel 2006-2009 e ha ricoperto l'incarico di Presidente di Confindustria Salerno (tra il 2003 e il 2007 e tra 2017 e il 2021). Ringraziando l'Assemblea, aperta dal past president, Carlo Sangalli, il presidenteha indicato gli obiettivi del sistema camerale per il prossimo triennio. “Vogliamo semplificare la vita delle aziende – ha detto- partendo dall'expertise del Registro delle imprese e dagli strumenti del sistema camerale che già esistono (come lo Sportello unico per le attività produttive); contribuiredigitalizzazione delle piccole e medie imprese (670mila quelle già accompagnate dai Punti impresa digitale nel passaggio al 4.