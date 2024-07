ULTIM’ORA – Incontro tra De Laurentiis e Mario Giuffredi | novità su Di Lorenzo! ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il presidente Aurelio Deha incontrato l’agente, ci sonoimportanti su capitan Die Folorunsho. Sono giorni caldissimi per il Napoli. No, non si parla del clima torrido che c’è in città, ma del calciomercato portato avanti dalla squadra azzurra. La dirigenza, con a capo il presidente Aurelio Dee il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, vogliono regalare tutti i rinforzi richiesti dal nuovo allenatore, Antonio Conte. Tant’è che in queste ore sono stati chiusi virtualmente i colpi Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, che in giornata hanno anche svolto le visite mediche di routine a Villa Stuart. Ormai restano soltanto gli annunci da fare, così come lo stesso riguarda Alessandro Buongiorno, difensore centrale che il Napoli si è assicurato pagando al Torino quasi 40 milioni di euro.