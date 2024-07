Tre italiani ai quarti di Wimbledon Pietrangeli | Siamo una macchina da guerra vi svelo i motivi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il grande campione di tennis italiano che esalta la nostra scuola: “La federazione sta facendo un lavoro fantastico, che bello vedere così tanti azzurri giocare bene e incantare il mondo” The Italian Job a. Tre nomi che entrano nella leggenda del tennis italiano come Sinner, Musetti e Paolini. Tutti e tre neidi finale. Mai accaduto prima nella storia del tennis italiano che tre tennisti siano arrivati così lontano nel torneo più bello e più importante del mondo. Una cosa che sta esaltando tutti, a cominciare da una leggenda del nostro tennis come Nicolache a Cityrumors.it fa capire l’emozione che sta provando: “unada, lodiventati alla grande ed è bellissimo“.