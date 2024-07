Trattore si guasta e scoppia l’incendio in cenere tre ettari di campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) La scintilla parte da undivampa rapidamente, fino a devastare tredi terreno. Hanno lavorato per ore i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogoto intorno alle 19 di sabato in un’azienda agricola di Longastrino. Le squadre hanno dovuto avere la meglio su stoppie e rotoballe, evitando che il fuoco riavvampasse peggiorando la situazione. Come accennato, tutto è partito dal guasto della pompa idraulica di una pressatrice agganciata al. Il mezzo era impegnato nella pressatura della paglia avanzata al termine della trebbiatura. Il fuoco ha prima divorato i due mezzi agricoli e poi, rapidamente, si è espanso alnei dintorni. Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione di Santa Maria Codifiume.