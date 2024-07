Toscana Stati generali delle liste civiche | Siamo noi l' alternativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – Un profilo civico, che non sia legato a centrodestra o centrosinistra, per convincere i cittadini a tornare a votare e perché è la scelta giusta. A Scandicci sonoorganizzati glitoscane, evento ospitato da Cna. E' allo studio un documento dove si indica che la veraè il modello civico. A fare da coordinatore per l'appuntamento è stato il civico Giovanni Bellosi che alle amministrative di Scandicci ha raggiunto il 21%, arrivando vicino al ballottaggio (al primo turno ha vinto Claudia Sereni col 55,8%, appoggiata da Pd, Avs, M5s e Azione). “Migliaia di toscani hanno dato fiducia a figure– ha spiegato -. E tutte inai due schieramenti classici del centrosinistra e del centrodestra.