Tennis | Lorenzo Musetti ai quarti di Wimbledon | record italiano!

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per la prima volta nella storia del, il nostro movimento sportivo della racchetta è rappresentato da tre giocatori nei due tabelloni didi finale del torneo di2024. Uneccezionale che pone nuove basi, e ulteriori indizi, sulla crescita esponenziale del nostroa livello mondiale. Jannik Sinner (numero uno del mondo, per altro) enel roster maschile; Jasmine Paolini in quello femminile: tre sportivi che stanno facendo sognare un popolo intero che ricorda, ancora, le gioie vissute quasi un anno fa nella Coppa Davis vinta grazie a una squadra azzurra che potrebbe candidarsi, con forza, alla difesa dell’insalatiera. Un Rinascimento, anzi, una nuova, dolcissima e bellissima, era che vede il tricolore sventolare fiero, anche, sulla sommità del mondo della racchetta.