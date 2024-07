Strage Bologna giudici in camera di consiglio nel processo d’Appello a Bellini Lui | Se fossi stato implicato avrei confessato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Corte d’Assisedi, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, si è ritirata indiper pronunciare la sentenza nei confronti di Paolo, ex membro del gruppo terrorista nero Avanguardia Nazionale, accusato di essere uno degli esecutori delladel 2 agosto 1980 alla stazione di(in concorso con gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini) e già condannato all’ergastolo in primo grado nell’aprile 2022. Imputati nello stessoanche l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio e condannato in primo grado a sei anni, e l’ex amministratore di condominio romano Domenico Catracchia, condannato a quattro anni per false informazioni al pm.