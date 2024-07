Sconfitto dalla malattia Addio all’attore della tv volto delle famose serie e re delle risate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo aver lottato contro numerose malattie, tra cui il cancro alla prostata per sette anni e il morbo di Crohn per tutta la vita, l’attore edi alcunetv e comico è morto nella sua casa di Batavia, New York. Come si legge su un necrologio pubblicato sul quotidiano locale The Batavian, l’artista si è spento domenica 16 giugno ma la notizia è stata data solo in questi giorni. Nell’annuncio funebre, la famiglia ha rivelato che l’attore ha voluto tenere nascosta la sua diagnosi terminale fino a soli sei mesi primasua morte. Sua moglie, Diane Kastenbaum, ha dichiarato al quotidiano che la sua “grande comunità comica e artistica si è unita al suo fianco in questo ultimo periodo” attraverso visite di persona e anche sulla piattaforma Zoom, e che che secondo proprio questa vicinanza con i colleghi ma anche con i suoi fan “ha prolungato la sua vita di almeno altri due mesi”.