San Donato cerca la quadra Preso anche Fodè Sylla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Continua il lavoro di ricostruzione della sdel SanTavarnelle da parte del nuovo direttore sportivo Tommaso Ghinassi. Un compito impegnativo per ristrutturare da cima a fondo il parco giocatori per il prossimo campionato di serie D deciso dalla società del presidente Andrea Bacci. Una nuova rosa tranne un paio di giocatori Juniores di proprietà della società, che il diesse Ghinassi da giorni in sintonia con il nuovo allenatore Vitaliano Bonuccelli, sta costruendo per la stagione che partirà con la preparazione programmata per il 24 luglio. Borgarello, Menga, Senesi, Di Tommaso, Cecchi, Manfredi, Bruni, Falconi, Leoni, Doratiotto, Gistri, Di Bonito e(attaccante ex Campodarsego e Rimini), quest’ultimi tre ufficializzati nelle ultime ore, altri seguiranno a breve.