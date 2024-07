Rc auto ancora aumenti in Toscana Record a Prato si pagano 580 euro l' anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – Saleil prezzo medio dell'Rc. Secondo gli ultimi dati di Ivass, l'Istuto per la vigilanza sulle assicurazioni, a maggio 2024 il prezzo medio della polizza di responsabilità civile è di 400, mediamente il 6,8% rispetto ad unfa in termini nominali e del 6% in più in termini reali, ovvero al netto dell'inflazione, rispetto a maggio 2023. In, glisonopiù salati, mediamente del 7%, con ildi, dove aumenta a due cifre: +10%. Si tratta del rincaro più alto d'Italia, a pari merito con Roma. Ail premio medio è di 580, ma anche nelle altre province toscane - Arezzo, Siena e Grosseto escluse - il costo per l'assicurazioneè ben più salato della media nazionale.