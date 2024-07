Rari Nantes Florentia fa incetta di medaglie agli Eurojunior 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 8 luglio 2024) FIRENZE – Con un oro, tre argenti e due bronzi la Firenze del nuoto targatamette lo zampino nell’Italia dei recorddi nuoto, aggiungendo in bacheca l’ennesimo successo internazionale singolo e in staffetta dell’era Pieri-Verniani. Un bottino che profuma di storia per il trio biancorosa, accompagnato in Lituania dal tecnico gigliato Lorenzo Palagi, al seguito della spedizione azzurra, che oltre ai 5 podi porta in riva all’Arno l’ennesima conferma del nuoto a pochi giorni dai giochi di Parigi, dove la società gigliata si presenterà ai blocchi di partenza con ben 4 nuotatori made in: Lorenzo Zazzeri, Matteo Restivo, Filippo Megli, Matilde Biagotti e una acquisita, Costanza Cocconcelli tesserata Azzurra 91, allenata da Paolo Palchetti anche lui in odor di convocazione come tecnico federale.