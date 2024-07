Raiz | ho perso mia moglie alcuni mesi fa Ho messo in piazza il mio privato perché cercavo consolazione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024)è in tour con“Si ll’ammore è o ccuntrario d’‘a morte”: canta le canzoni di Sergio Bruni. A Repubblica racconta «homia. E quando durante il concerto canto Che lle conto a st’uocchie mieje, che lle dico ggià ‘a dimane nun te ponno cchiu’ guarda’tornano quei giorni, i mesi prima». E lo fa in concerto, in pubblico. «Ho inciso il disco con le canzoni di Bruni come una sorta di scaramanzia. L’amore è il contrario della morte? Sicuramente sì. Ma a volte l’amore non vince. Sul palco ricordo anche altre parole». Sa che per un po’ la sua arte verrà letta all’ombra di questa perdita? «Ci ho ragionato tanto. Hoil miointenzionalmente: mi serviva,. Sono mediterraneo: ho avuto bisogno degli amici, di un sostegno fisico.