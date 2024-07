PS5 qualcuno ha venduto il devkit come PizzaStation 5 a più di 6000 dollari

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alla fine è accaduto:haonline undi PS5 camuffato da forno per le pizze, chiamato dal venditore“Kit di sviluppo5” e contraddistinto da un prezzo non propriamente economico, fissato nello specifico a ben 6500. Il portale online Tweaktown ha segnalato prontamente che un utente chiamato “consolevariations” ha rivelato, attraverso un nuovo messaggio su X, cheè riuscito a vendere una versione decisamente atipica dell’ormai celeberrimo kit di sviluppo di PlayStation 5. Nello specifico questodi PS5 è stato chiamato “5 Development Pizza Kit”, cercando in questo modo di sfruttare la forma tipica che contraddistingue questo modello della console di Sony dedicato ai team di sviluppo, con la V centrale che ricorda effettivamente un piccolo forno (per pizza).