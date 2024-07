Protesta al San Salvatore | Ripristinare l' Aborto Farmacologico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'Aquila - Questa mattina, davanti all'ospedale dell'Aquila, l'associazione Fuori Genere ha organizzato un sit-in per rivendicare il ripristino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica. Secondo i manifestanti, "ad aprile 2023 era stato attivato un ambulatorio che garantiva il servizio dinel pieno rispetto della privacy e con la presenza di ginecologi non obiettori. Negli ultimi mesi, però, questo servizio è stato sospeso e le donne residenti nell'Aquila devono ora recarsi ad Avezzano per accedervi". L', sottolineano, è garantito dalla legge 194 del 1978 e da normative sovranazionali ed europee, consentendo un intervento sicuro entro le prime 9 settimane di gravidanza mediante la pillola RU486, senza necessità di ospedalizzazione o intervento chirurgico.