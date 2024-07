Pino D’Angiò causa morte | che malattia aveva il cantante? Scopriamo tutto tra privato e carriera

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 8 luglio 2024)è morto il 6 luglio 2024 dopo una lunga battaglia: che? Cosa sappiamo della sua vita privata? Il cantautore è rimasto sposato per oltre 40 anni con la madre di suo figlio Francesco. In un’intervista del 2020 ad Avvenire,confessò quanto segue: “Senza una famiglia, l’amore di una moglie – Maria Teresa, che mi sopporta dal ’79 – e la fede non vai da nessuna parte”. La suaha sconvolto il mondo dello spettacolo, ma cosa è successo?era noto sopratper la canzone Ma quale idea, successo indiscusso che nacque nel 1981 e che ancora oggi è considerato uno dei primissimi brani rap italiani. Negli Anni Ottanta,è stato uno degli artisti più ammirati e quotati. Di recente, poi, lomo visto sul palco del Festival di Sanremo 2024 nella serata delle cover, al fianco di Bnkr44.