Pallanuoto | Cannella non convocato per Parigi 2024 giocherà un torneo estivo a Malta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giacomoè stato escluso dalle Olimpiadi diin quanto non rientrante nella rosa scelta dal ct Alessandro Campagna per ildimaschile con il Settebello, per il quale ha giocato le ultime due finali dei Mondiali perse a Budapest e Doha. Il quattro volte campione italiano con Brescia e poi Pro Recco, in tutta risposta, ha accettato un contratto di due mesi per giocare ildi, e sarà schierato in vasca dallo Sliema Aquatic Sports Club. Insomma, niente vacanze e la delusione della mancata convocazione da lenire in acqua.nonperunSportFace. .