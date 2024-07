Mélenchon da tribuno a servo sciocco | tutti pronti a liquidarlo per 100 milioni di euro di motivi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Buono per guidare il fronte della sinistra contro l’avanzata del Rassemblement National, Jean-Lucè invece inservibile per il governo della Francia. E, infatti, ottenuto il risultato di impedire a Marine Le Pen e Jordan Bardella di conquistare la maggioranza assoluta alle urne e in Assemblea nazionale (dove comunque il loro è il primo partito francese), ora il cordone sanitario che si definisce repubblicano si stringe intorno a lui. Troppo radicale e incompatibile non solo con le altre forze politiche, con cui pure ha fatto cartello, ma con l’idea stessa di traghettare la Francia in un momento difficilissimo della sua storia, a partire dai temi economici e dalle loro ripercussioni sociali. Non si sa come finirà, e secondo alcuni osservatori potrebbero volerci anche mesi prima che il quadro di governo si definisca.