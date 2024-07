Macron prende tempo la voce clamorosa | Allo stadio per Spagna-Francia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo la doccia fredda del verdetto delle urne, il presidente Emmanuelreggia prima dire la parola, dedicandosi a una fitta agenda di impegni sia in patria che all'estero, in partenza fra due giorni per Washington per il G7. La stampa d'Oltralpe riferisce cheha trascorso gran parte della notte con i suoi collaboratori e gli esponenti del governo, tra cui il ministro dell'Interno uscente Gérald Darmanin, analizzando i risultati delle elezioni legislative. «Attendiamo che la nuova Assemblea si strutturi», hanno detto già ieri sera fonti dell'entourage del Capo dello Stato, rimandando una dichiarazione ufficiale e le decisioni più importanti presumibilmente alla prossima settimana, proprio per la sua fitta agenda. Per gli osservatori, questo potrebbe significare la data del 18 luglio e l'elezione di un nuovo presidente dell'Assemblea Nazionale, lasciando quindi ai partiti il compito di trovare una soluzione attraverso un nuovo voto.