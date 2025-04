Si dimette ambasciatrice Usa in Ucraina

ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink, ha lasciato l'incarico. La notizia è stata anticipata dai media Usa e poi confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato. Brink era stata nominata da Joe Biden nel maggio 2022. Le dimissioni arrivano mentre le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina hanno subito un notevole peggioramento dall'inizio della presidenza di Donald Trump. Fonti informate parlano di una decisione dell'ambasciatrice. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.00 L'americana in, Bridget Brink, ha lasciato l'incarico. La notizia è stata anticipata dai media Usa e poi confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato. Brink era stata nominata da Joe Biden nel maggio 2022. Le dimissioni arrivano mentre le relazioni tra Stati Uniti ehanno subito un notevole peggioramento dall'inizio della presidenza di Donald Trump. Fonti informate parlano di una decisione dell'

Si dimette l'ambasciatrice Usa a Kiev, fu nominata da Biden - Aggiornamento del 11 Aprile delle ore 05:32. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina si dimette, dice il Dipartimento di Stato. Si dimette l'ambasciatrice Usa in Ucraina. Usa, si dimette l'ambasciatrice in Ucraina Bridget Brink. Washington sulla diplomatica nominata da Biden: «Tre anni in una zona di guerra sono tanti. Si dimette l'ambasciatrice Usa in Ucraina. Scambio di ostaggi tra Russia e Stati Uniti. Si dimette l'ambasciatrice americana a Kiev. Ne parlano su altre fonti

Si dimette l’ambasciatrice Usa a Kiev. Trump: “Progressi per fermare la guerra russo-ucraina” - Si è dimessa l'ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink. Lo riporta la Cnn, citando un portavoce del dipartimento di Stato che sottolinea che la diplomatica «è stata capo missione lì per tre ... (lastampa.it)

Si dimette l'ambasciatrice Usa a Kiev, fu nominata da Biden - Londra annuncia oggi altri 522 milioni di euro in aiuti a Kiev Il Regno Unito invierà un nuovo pacchetto di aiuti militari alle forze armate ucraine di 450 milioni di sterline (522 milioni di euro). L ... (msn.com)

Si dimette l'ambasciatrice Usa in Ucraina - L'ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink, si è dimessa dall'incarico. La notizia anticipata da alcuni media è stata confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un ... (msn.com)