De Carlo FdI | Agli italiani e ai veneti non interessa il terzo mandato di Zaia Pensano ai dazi

"La bocciatura della legge sul terzo mandato della Campania è una notizia che certo solletica alcuni interessi giornalistici e politici", dice il coordinatore veneto di FdI

Veneto, lite a destra sul dopo Zaia. FdI cede se ottiene la Lombardia - Il governatore uscente e la bocciatura del terzo mandato: “La Regione resti al Carroccio”. Se rinunciassero, i meloniani potrebbero ... (repubblica.it)

Vinitaly. De Carlo (FdI): Pragmatismo FdI ha cambiato Italia ed Europa - (ASI) Il rapporto tra vino ed Europa al centro dell'incontro promosso dal gruppo di Fratelli d'Italia/ECR - Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei questo pomeriggio all'interno di Vinitaly, in c ... (agenziastampaitalia.it)

TRANSUMANZA, DE CARLO (FDI): AL VIA AUDIZIONI IN IX COMMISSIONE SENATO - Roma, 1 apr - Sono iniziate nel pomeriggio di oggi, martedì 1 aprile, le audizioni in IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare in merito ai ... (9colonne.it)