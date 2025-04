Dilei.it - Re Carlo e Camilla, gli ultimi momenti indimenticabili in Italia

Resono ormai tornati in Gran Bretagna dopo 4 giorni meravigliosi trascorsi indove il viaggio di Stato è stato trasformato in una sorta di luna di miele, dato che a Roma hanno festeggiato il loro ventesimo anniversario di matrimonio.Re, il ritorno a casasono a casa. Trascorreranno un weekend di riposo in campagna, prima di tornare ai consueti doveri istituzionali la prossima settimana. Non si sa se Re e Regina passeranno il fine settimana nelle loro rispettive residenze per ritrovare tranquillità e pace dopo le giornate intense trascorse nel nostro Paese.In effetti, la loro agenda inè stata ricca di appuntamenti. Ogni giorno erano impegnati in più eventi. Sono persino riusciti a vedere Papa Francesco, ancora convalescente dopo la polmonite bilaterale.