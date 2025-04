Ilfoglio.it - Meta-lupi e i motti sui dazi più in voga fra gli italiani. Una rassegna

Leggi su Ilfoglio.it

Due dei tredai geni modificati per somigliare agli estinti enocioni, i cosiddetti “”, sono stati chiamati Romolo e Remo, “in ricordo dei gemelli allattati dalla lupa”. Immagino che i due lupacchiotti, candidi e occhi dolci, una volta informati del precedente, si guarderanno in cagnesco (la terza ha un nome di “Game of Thrones”). Un quarto cucciolo è morto a dieci giorni. I tre vivi hanno sei mesi. La miliardaria società autrice della ricerca si chiama sobriamente Colossal, e chiama la sua attività de-estinzione. Ho letto e ascoltato tutto quello che ho trovato su questa ennesima ora di ricreazione e, inetto a qualsiasi valutazione scientifica, ho deciso di astenermi da qualunque sfruttamentoforico della notizia. Controllerò che anche gli altri rubrichisti di giornale non abbiano ceduto alla tentazione.