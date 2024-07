L' iniziativa EUCOTTON | prodotti in cotone europei e sostenibili al 100%

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - • L'Europa fornisce il 2% della produzione mondiale di, ma si conferma comunque ai primi posti tra gli esportatori internazionali grazie all'elevata qualità e popolarità dei. • Decine di migliaia di famiglie in Grecia e in Spagna, paesi in cui si concentra ildella produzione europea di, un settore impegnato nellatà sociale e ambientale, dipendono dal reddito generato da questa materia prima. • Promossa dalla European Cotton Alliance (ECA), l'riunisce il settore europeo delper garantire la qualità e la piena tracciabilità del prodotto, evidenziando anche il forte impegno dal punto di vista ambientale: dal ricorso a semenza non OGM all'uso responsabile dell'acqua.