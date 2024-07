Libre le prime immagini del nuovo film di Mélanie Laurent

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024), Amazon Prime Video ha svelato le prime immagini di Freedom, il film diretto da Mélanie Laurent (Il ballo delle pazze), con Lucas Bravo (Emily in Paris), Léa Luce Busato (Alex Hugo) e Yvan Attal (Immortal Ad Vitam). Nel cast del film anche Rasha Vukvic (Breathe), Steve Tientcheu (Aka), David Murgia (La notte del 12), Léo Chalié (Reign Supreme) e Slimane Dazi (Ourika). Freedom sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 1° novembre. Ispirato dalle audaci imprese di un leggendario fuorilegge nella Francia tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Freedom segue l'appassionante storia di Bruno Sulak (Lucas Bravo), un criminale gentile e audace che, oltre alle ricchezze, ha rubato anche molti cuori.