L’annuncio nei prossimi giorni La Talpa salta Ilary Blasi? Il retroscena sull’attesissimo reality

News TV. Questa sera il ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo. Dopo aver passato il testimone a Vladimir Luxuria per la conduzione de L'isola dei Famosi, la presentatrice torna su Canale 5 con Battiti Live. Ma non è tutto, voci di corridoio parlavano della ex moglie di Totti anche alla conduzione de La Talpa, che dovrebbe tornare in onda dopo il Grande Fratello. Eppure non sarà così, a rivelarlo è stata la giornalista Grazia Sambruna, intervenuta sulle colonne di Mowmag: "Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto". La Talpa? Il reality. La Talpa si farà, dopo tanti annunci e rinvii, il reality tornerà su Canale 5.