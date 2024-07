L’aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi? Meglio un night | bufera sulla consigliera del Pd a Biella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Tutta Milano deve essere dedicata a Silvio ()? Posso capirlo. Perché? Secondo me, non gli rende giustizia. Perché non dedicargli un centro massaggi con happy ending? Oppure perché non dedicargli un luogo predisposto per le orge? Oppure che ne so, un“. È polemica su Greta Cogotti, tesserata del Partito Democratico e vicepresidente del consiglio comunale disua pagina facebook l’esponente dem ha polemizzatoscelta d’intitolare adi Milano: “Una passione aveva e si fa di tutto per non ricordarlo in quel senso, scusate ma lo state offendendo più che omaggiarlo“, scrive Cogotti. I partiti di centrodestra, che amministrano la città piemontese, hanno annunciato un vertice per valutare eventuali provvedimenti, come riporta La Stampa.